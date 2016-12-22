Археологи обнаружили в долине реки Иордан сосуд возрастом 7,2 тыс. лет

Исследователи из Германии и Израиля нашли в долине реки Иордан уникальный глиняный сосуд, его возраст составляет 7,2 тыс. лет. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на профессора Дэнни Розенберга из Института археологии имени Цинмана в университете Хайфы.

По его словам, в сосуде хранили продукты питания.

Древний сосуд обнаружили на археологическом участке Тель-Цафа во время раскопок под руководством Дэнни Розенберга и доктора Флориана Климши из археологического института Берлина, пишет издание.

Фотографию сосуда газета опубликовала на своей странице в Twitter.