Порошенко решил превратить Крым в «неподъемное бремя» для России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания к Верховной раде заявил о намерении превратить Крым в «неподъемное бремя» для России, сообщает телеканал «112 Украина».

«Можем ли мы отбить Крым от России силой? Реалистично, нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает краденое, когда оно ему начинает печь», — сказал Порошенко, добавив, что нужно создать условия, чтобы «оно ей [Москве] запекло».

Также в ходе выступления Порошенко пообещал не допустить сценария, при котором Украина потеряет государственность.

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. По официальным данным, 97% жителей полуострова тогда проголосовали за присоединение к России.



Украина не признает Крым российской территорией и считает, что он временно оккупирован.

