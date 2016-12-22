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Поклонская заявила о приостановленном деле о финансировании «Матильды»
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Поклонская заявила о приостановленном деле о финансировании «Матильды»
Общество, 14:46
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Поклонская заявила о приостановленном деле о финансировании «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и генпрокурора Юрия Чайки информацию о наличии «приостановленного уголовного дела» по факту «сомнительных схем финансирования фильма «Матильда» офшорными кипрскими компаниями». Об этом парламентарий рассказала РБК.

«Сегодня направила в следственные органы интересную информацию, поступившую на мое имя от бывших финансовых партнеров [режиссера «Матильды» Алексея] Учителя, о наличии приостановленного уголовного дела, возбужденного еще в 2012 году по факту сомнительных схем финансирования фильма «Матильда» офшорными кипрскими компаниями», — рассказала она. Кинолента, согласно этому производству, как уточнила депутат, финансировалась «через один небезызвестный фонд в поддержку культуры и искусства».

В своем заявлении Поклонская, как добавила парламентарий, «попросила следственные и надзорные органы проверить достоверность полученной информации в ходе расследования данного уголовного дела».​ «Убеждена в том, что схема финансирования фильма, под который выделены 280 млн руб. из государственного бюджета, должна быть понятной и прозрачной», — пояснила она.

РБК направил запрос в МВД России и Генпрокуратуру по поводу заявления Натальи Поклонской.

Ранее, 6 сентября, депутат передала РБК документы, которые, по ее словам, должны доказать, что съемки фильма Алексея Учителя финансировались с помощью «сомнительных схем», в которых могут быть «признаки хищения средств государственных денег и иных финансовых махинаций». «Например, контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет фонда (не указываю наименование) в поддержку культуры и искусства конкретно под фильм «Матильда» могут выступать способом отмывания денежных средств, как частных, так и государственных, причем немалых», — замечала она, напоминая также, что, согласно данным Счетной палаты, «по смете «Матильда» стоила 814,265 млн руб.». Источником финансирования, по ее словам, «были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий, которые составили 280 млн руб.».

Поклонская ответила на обвинения в поддержке экстремистов
Общество

Адвокат Учителя Константин Добрынин в ответ на это сообщил РБК, что считает подобные заявления Поклонской «попыткой отвлечь внимание от собственной ответственности за случившееся». Депутата сторона защиты режиссера обвиняет в «провокации экстремизма и насилия» из-за картины, «которую никто не видел». Соответствующее заявление от имени Учителя Добрынин, по его словам, направил директору ФСБ Александру Бортникову. Главу спецслужбы адвокат попросил проверить связь Натальи Поклонской с «экстремистскими формированиями».​

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
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Сам Учитель 4 сентября обвинил Поклонскую в поддержке терроризма. В России, как пояснял режиссер, по его мнению, под предлогом борьбы с фильмом «Матильда» формируется «новая террористическая организация». Парламентарий, в свою очередь, обратилась к Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за ложных обвинений в ее адрес.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Премьера этой картины должна состояться 25 октября. Фильм Алексея Учителя, по мнению Поклонской, оскорбляет чувства верующих. В связи с этим депутат дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм.

После этого в кинотеатры, которые планировали запустить фильм в прокат, письма направила организация «Христианское государство — Святая Русь». Представители этого движения под угрозой поджогов призывали не допустить выхода этой картины. 31 августа нападению подверглась студия Учителя в Санкт-Петербурге — неизвестные закидали здание бутылками с зажигательной смесью. А 4 сентября в Екатеринбурге был совершен поджог кинотеатра «Космос».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: МВД , прокуратура , Наталья Поклонская , Алексей Учитель , фильм «Матильда»
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