Почтальон в Томске обезвредила стрелявшего по окнам почты мужчину

Почтальон Любовь Иванова обезвредила мужчину, стрелявшего из пневматического оружия по окнам почты в томском Академгородке, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе «Почты России».

Как рассказали агентству, мужчина плотного телосложения в камуфляжном костюме начал стрелять по окнам почтового отделения в томском Академгородке. Он успел произвести пять выстрелов из пневматического пистолета. «Задержала злоумышленника сотрудница «Почты России», которой помогли случайные свидетели происшествия», — говорится в сообщении.

В «Почте России» отметили, что почтальон сообщила в полицию о происшествии, а затем вышла на улицу, чтобы успокоить мужчину. Тот побежал. К преследованию подключились прохожие. Почтальон повалила хулигана в заросли крапивы. Как сообщает томский телеканал ТВ2, мужчина попытался выхватить пистолет, но двое прохожих помогли скрутить его. Втроем они удерживали «стрелка» до прибытия полицейских.

Как сообщила местному порталу «НИА Томск» обезвредившая «стрелка» почтальон Любовь Иванова, хулиган является жителем ее микрорайона. Она сообщила, что решила обезвредить его, когда увидела, что тот начал перезаряжать пистолет.

«Мы приняли решение поощрить нашего отважного сотрудника», — заявил «НИА Томск» директор томского филиала «Почты России» Александр Сергеев.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в конце августа во Владимирской области 65-летний пенсионер обстрелял детей из пневматического оружия. Стрельбу он вел из своей квартиры, которая находится на третьем этаже. Один ребенок был легко ранен в голову. Пенсионер объяснил, что хотел «напугать» детей, так как те проигнорировали его замечания и шумели под окнами.