Борис Титов рассказал о желании получить «дальневосточный гектар»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью «РИА Новости» рассказал, что думает о том, чтобы получить «дальневосточный гектар» и построить на нем домик у моря.

По словам Титова, он попросит «своего друга Александра Галушку» (министр по развитию Дальнего Востока) рассказать, как можно получить «дальневосточный гектар».

В интервью Титов рассказал, что видит Дальний Восток как «активную бурлящую предпринимательскую среду, не всегда выполняющую законы».

Закон о «дальневосточном гектаре» действует с 2016 года, а с 1 февраля право подать заявку на землю на Дальнем Востоке получили жители не только Дальневосточного федерального округа, но и других российских регионов. При этом семья из двух человек может получить два гектара, из трех — три и т.д. Участок выдается в безвозмездное пользование на пять лет, после этого его необходимо арендовать на 49 лет. После десяти лет пользования землю можно оформить в собственность.

В июне президент Владимир Путин предлагал распространить опыт «дальневосточного гектара» на все регионы России, однако сделать это нужно после «полноценного» проведения программы на Дальнем Востоке.