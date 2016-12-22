«Роскосмос» отреагировал на слова Путина о сотрудничестве с США в космосе

В пресс-службе «Роскосмоса», комментируя РБК заявление Владимира Путина о совместном с США освоении космоса, заявили, что госкорпорация «сотрудничает с партнерами по разным темам».

В «Роскосмосе» отметили, что обсуждают с американскими коллегами «Луну и Марс», взаимодействуют рабочие группы. В госкорпорации добавили, что «идет дискуссия о развитии этих проектов и о формате участия каждой страны». «О конкретных договоренностях мы будем вас информировать», — сказали в пресс-службе.

Комментируя также слова главы государства об использовании космодрома в Амурской области, в госкорпорации подчеркнули, что космодром Восточный будет использоваться в том числе и для запусков в дальний космос. «Здесь планируется строительство инфраструктуры для ракет-носителей сверхтяжелого класса, она сможет выводить в космос межпланетные корабли», — добавили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил о готовности сотрудничать с США в освоении космоса. По словам главы государства, США заинтересованы в том числе в совместном изучении Марса к 2030 году.