Поклонская ответила Жириновскому о «сексуальной неудовлетворенности»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский «нынешней осенью продолжает удивлять занятным ходом своих мыслей», заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская РБК. Таким образом она прокомментировала выступление Жириновского в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 6 сентября.

«Я — о махинациях с использованием государственных денег, а мне — о «сексуальной неудовлетворенности». У кого что болит?» — поинтересовалась Поклонская.

Накануне, 6 сентября, Владимир Жириновский выступил в эфире программы A-Team на радиостанции «Эхо Москвы». Отвечая на вопрос ведущего о том, «что происходит» с «Натальей Владимировной [Поклонской]», он заявил, что «везде, где есть какие-то действия в искусстве, в политике, в творчестве, — везде есть сексуальная неудовлетворенность».

«Вот работает крепостной — он работал, там ничего нет. Рабочий, слесарь стоит у станка, шахтер — там не может быть другой ориентации, руби уголек и руби уголек», — добавил глава ЛДПР.

Кроме того, во время этого эфира он назвал императора Николая II «слабым трусливым подкаблучником» и обещал «поговорить» с Поклонской.

Видео: Эхо Москвы

По словам Поклонской, примечательно, что сентябрь Жириновский начал с составления списка «слабых политиков». «Первым в этот «список Жириновского» попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отставки которого он потребовал, а затем и наш святой государь Николай II. Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации», — сказала она РБК.

Комментируя его высказывание о связи сексуальной неудовлетворенности с работой в сфере политики и искусства, Поклонская заявила, что на ее счет он «не угадал», и предложила Жириновскому обратить внимание на собственное состояние. «Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения «ниже пояса», — сказала она, обращаясь к лидеру ЛДПР.

Поклонская также отметила в разговоре с РБК, что ​«как раз во время царствования Николая Александровича Романова» «первый же русский офицер» вызвал бы Жириновского на дуэль», «потребовав сатисфакции» за оскорбление женщины и «недостойное уважающего себя мужчины» поведение. ​