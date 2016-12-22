Ученые рассказали о последствиях самой мощной за 12 лет вспышки на Солнце

Из-за произошедшей на Солнце мощнейшей вспышки в ближайшие дни не стоит садиться за руль и летать на самолетах. Об этом РБК заявил ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров.

«Если у вас есть возможность сегодня, завтра, послезавтра не летать на самолете, не плавать на подводной лодке, не садиться за руль — надо этим воспользоваться», — посоветовал Гончаров. По его словам, на Земле в период после такой мощной вспышки на Солнце «в разы» возрастает количество ДТП и смертность от аварий.

«Рождаются в такие события солнечно-энергичные частицы, прилетая к нам, они воздействуют на нервную систему человека и на сложные механизмы», — пояснил ученый. В результате этого, как добавил Гончаров, в организме человека и технике возникают «дополнительные токи», которые иногда могут быть мощнее собственных. «Это, считайте, сбой», — уточнил собеседник РБК, добавив, что «в такие дни из строя «часто выходят электронные устройства», а также «могут быть отключения электричества».

Подобная мощная вспышка, по его мнению, была вызвана тем, что несколько лет внутри Солнца копилась энергия, которая не могла вырваться наружу из-за того, что ей препятствовало магнитное поле Солнца. «Вчера разрушилась такая «плотина» внутри Солнца», — уточнил Гончаров.

В это же время, как рассказал РБК заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, в результате мощного излучения, которое исходит от Солнца, могут произойти магнитные бури. Они, в свою очередь, по данным Вибе, «приведут к нарушениям в работе техники».​ «Уже были отмечены магнитные возмущения (резкие изменения магнитного поля земли. — РБК)», — отметил ученый. По его словам, убедительной статистики, скажется ли это на здоровье людей, нет. «Солнечная активность сейчас на минимуме, но минимум не предполагает отсутствие вспышек», — добавил он.

Ранее, в 15:02 мск 6 сентября, сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева и Обсерватории солнечной динамики (SDO) — космической обсерватории НАСА — зафиксировали самую мощную за последние 12 лет вспышку на Солнце. По информации специалистов, она произошла в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен.

Вспышке был присвоен максимальный из десяти возможных балл — X9.3. Она, как предупреждали астрономы, могла нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на средних широтах.