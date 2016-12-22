Президент Южной Кореи намерен добиться более близких отношений с Россией

Президент Южной Кореи в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о намерении добиться более близких отношений с Россией. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

«Во время своей работы в качестве президента я хочу сделать российско-корейские отношения более близкими и более тесными, и это есть видение новой корейской политики по северному направлению», — сообщил Мун Чжэ Ин. Он заявил, что новая политика республики совпадает с российской политикой на Востоке.

«Думаю, что самым оптимальным партнером для освоения Дальнего Востока России является Корея, а предпосылкой для новой северной политики Кореи также является сотрудничество именно с Россией. Для достижения этой цели я буду активно участвовать в освоении Дальнего Востока», — отметил Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что воодушевлен освоением Северного морского пути. Мун Чжэ Ин добавил, что в случае освоения порта Зарубино на основе корейских технологий по судостроению Северный морской путь может стать «новым Шелковым путем для открытия новой эры энергетики».

В качестве примера он привел сотрудничество России и Южной Кореи в области судостроения и морской логистики. По мнению южнокорейского лидера, это может послужить основой для создания новых российско-корейских экономических связей. Мун Чжэ Ин отметил, что договорился с Путиным о создании форума по межрегиональному сотрудничеству.

«Он станет хорошей площадкой для практического сотрудничества и активизации человеческих контактов не только между местными органами власти, но и представителями малого и среднего бизнеса», — заверил президент Южной Кореи.