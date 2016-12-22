Президент Южной Кореи сравнил «дух Путина» с тигром

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал о своем сходстве с президентом России Владимиром Путиным.

Многим кажется, что ваш дух, господин президент, похож на амурского тигра. Слово «Ин» из моего имени, Мун Чжэ Ин, также означает «тигр». Можно сказать, что мы схожи друг с другом по смелости, храбрости тигра», — заявил, обращаясь к Путину, корейский президент.

Он также отметил, что если главы двух стран будут совместно работать над развитием дальневосточного региона, то у них всё получится.