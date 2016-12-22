Глава РФПИ анонсировал сотрудничество Eurasia Drilling с Saudi Aramco

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил РБК, что фонд планирует выводить российскую нефтесервисную компанию Eurasia Drilling на рынки арабских стран через сотрудничество с крупнейшей нефтяной компании мира по запасам и добыче, саудовской Saudi Aramco.

«Они хотят диверсифицировать свою базу поставщиков, в том числе нефтегазового оборудования и сервиса», — отметил он.

РФПИ вместе с фондом Mudabala из ОАЭ и китайскими фондами готовится войти в капитал Eurasia Drillling, одной из крупнейших российских нефтесервисных компаний (в 2016 году ее доля на рынке составляла 16%). Как писал РБК в конце августа, консорциум инвесторов подал в ФАС ходатайство на покупку 16,1% компании.РФПИ вместе с фондом Mudabala из ОАЭ и китайскими фондами готовится войти в капитал Eurasia Drillling, одной из крупнейших российских нефтесервисных компаний. На покупку доли в компании (51%) претендует также американская компания Schlumberger, однако сделка вызвала вопросы у Минприроды — ведомство потребовало гарантий того, что Eurasia Drilling будет работать при угрозе новых санкций США.

Сейчас основные клиенты компании — ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Газпром-нефть».