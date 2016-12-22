Сбербанк запустил новый пакет услуг для малого бизнеса «Легкий старт», предназначенный для небольших компаний и начинающих бизнесменов. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

В новом пакете услуг отсутствует абонентская плата, также он предполагает бесплатное открытие счета. Переводы на счета контрагентов, открытых в Сбербанке, будут осуществляться без комиссии, а также без ограничений по количеству и суммам платежей. Кроме того, владелец счета сможет трижды в месяц бесплатно осуществить три перевода на счета в другие банки.

Также клиенты, подключившие «Легкий старт», смогут в течение года бесплатно пользоваться бизнес-картой Сбербанка. Все условия нового пакета будут действовать неограниченное время. В банке заверили, что при использовании «Легкого старта» клиенты при открытии нового дела не будут нести затрат на доступ к ключевым сервисам Сбербанка для малого бизнеса.

«Мы знаем, как непросто делать первые шаги в предпринимательстве и прекрасно понимаем, что на старте бизнеса клиенты особенно чувствительны к любым статьям расходов, — прокомментировал запуск нового пакета услуг глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, банк пошел на «беспрецедентный шаг», открывая бесплатный пакет услуг для малого бизнеса. Греф отметил, что Сбербанк заинтересован в развитии культуры предпринимательства в России. «Мы хотим, чтобы перед человеком, решившим начать свое дело, стояло как можно меньше барьеров, в том числе финансовых» — подчеркнул глава Сбербанка.

Ранее 7 сентября Греф во время конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что доля малого бизнеса в России составляет 20% уже на протяжении 15 лет. «В ВВП России малый бизнес занимает всего 20%. И это цифра остается заколдованной», — заявил глава Сбербанка. По словам Грефа, если к 2030 году доля малого бизнеса в ВВП России удвоится, то это будет «очень хороший результат».