Белоусов назвал возможную работу Шредера в «Роснефти» «большим благом»

Помощник президента России, председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов рассказал о том, как он относится к перспективе становления бывшего главы правительства Германии Герхарда Шредера​ председателем совета директоров «Роснефти», а его самого рядовым членом. Об этом он сообщил РБК в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я лично буду счастлив, если это произойдет», — заявил он. Шредера Белоусов назвал «очень авторитетным в мире человеком». «И для страны, и для компании это будет очень большим благом, если такой человек, как Шредер, согласится занять руководящее место в одной из крупнейших российских компаний», — также отметил нынешний председатель правления «Роснефти», добавив, что, по его мнению, «с точки зрения интересов страны и компании — это здорово».

Отвечая на вопрос, не приведет ли это к ослаблению контроля над «Роснефтью», Белоусов заметил, что «это не связано со сменой членов совета директоров».​ «Что касается контроля над «Роснефтью», это не связано со сменой членов совета директоров. По директивам Шредер будет независимым директором», — пояснил собеседник РБК.

О том, что российское правительство выдвинуло экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти» стало известно 11 августа. Прежде, 3 августа, об этом сообщали источники РБК. Голосование по вопросу о новом составе совета директоров, куда, кроме Шредера, включили в качестве независимого директора министра энергетики России Александра Новака должно состояться на внеочередном заседании акционеров 29 сентября.