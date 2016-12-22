Белоусов назвал возможную работу Шредера в «Роснефти» «большим благом»

Помощник президента России, председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов рассказал о том, как он относится к перспективе становления бывшего главы правительства Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров «Роснефти», а его самого рядовым членом. Об этом он сообщил РБК в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я лично буду счастлив, если это произойдет», — заявил он. Шредера Белоусов назвал «очень авторитетным в мире человеком». «И для страны, и для компании это будет очень большим благом, если такой человек, как Шредер, согласится занять руководящее место в одной из крупнейших российских компаний», — также отметил нынешний председатель правления «Роснефти», добавив, что, по его мнению, «с точки зрения интересов страны и компании — это здорово».
Отвечая на вопрос, не приведет ли это к ослаблению контроля над «Роснефтью», Белоусов заметил, что «это не связано со сменой членов совета директоров». «Что касается контроля над «Роснефтью», это не связано со сменой членов совета директоров. По директивам Шредер будет независимым директором», — пояснил собеседник РБК.
О том, что российское правительство выдвинуло экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти» стало известно 11 августа. Прежде, 3 августа, об этом сообщали источники РБК. Голосование по вопросу о новом составе совета директоров, куда, кроме Шредера, включили в качестве независимого директора министра энергетики России Александра Новака должно состояться на внеочередном заседании акционеров 29 сентября.