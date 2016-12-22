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Госдеп опроверг обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско
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Госдеп опроверг обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско
Политика, 04:56
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Госдеп опроверг обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско

Госдепартамент США отрицает проведение обысков в российском генконсульстве в Сан-Франциско. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель госдепартамента.

«Обвинения со стороны российского правительства, в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными», — заявил представитель госдепартамента.

О том, что сотрудники силовых ведомств США проводят «неизвестные работы» в российском консульстве в Сан-Франциско, 6 сентября сообщилось в официальном Telegram-канале российского МИДа. По данным ведомства, эти люди «уродуют дорогой паркет» и «хозяйничают без разрешения». Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что в генконсульстве что-то пилят и строгают» и наносят «серьезный ущерб историческому интерьеру».

Представитель Госдепа сообщил, что власти США разрешили российским гражданам, живущим в квартирах в консульстве, остаться там до 1 октября. В связи с этим необходимо «ограничить доступ к нежилым частям здания консульства». Собеседник агентства отметил, что на место были привезены работники, чтобы «построить перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания» и «обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства». Он отметил, что Госдепартамент «проинформировал российское правительство о необходимости этих строительных работ до того, как они начались», и «пригласил российских официальных лиц наблюдать за проводившейся работой».

Генконсульство России в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября. В Вашингтоне данное решение назвали ответом на сокращение числа сотрудников дипмиссии США в России, а также лишение американских дипломатов доступа к даче в московском Серебряном Бору.

Теги: Госдеп , обыски , Сан-Франциско
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