В Смоленской области столкнулись микроавтобус и два грузовика

На трассе М1 «Москва — Минск» в Смоленской области столкнулись два грузовика и микроавтобус. Об этом ТАСС сообщили в областном УМВД.
По данным ведомства, в результате случившегося погибли пять человек. Все они — пассажиры микроавтобуса. Еще один пассажир, а также водитель автобуса и водитель одного из грузовиков были доставлены в больницу. При этом об их состоянии в ведомстве не сообщили.
В полиции отметили, что, по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель одного из грузовиков. Предполагается, что он выехал на полосу встречного движения.
Сейчас на месте аварии работают следователи и сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В июне 2015 года в Вяземском районе Смоленской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате случившегося погиб один человек.