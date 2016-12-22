МЧС предупредило о сильном тумане в Московской области

В Москве и Московской области в ближайшие часы ожидается сильный туман. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

По данным ведомства, туман ожидается в ночь на четверг, 7 сентября. Он также сохранится утром в четверг. В связи с этим прогнозируется ухудшение видимости 200-500м.

В ведомстве напомнили, что при тумане не только снижается видимость, но и затрудняется движения транспорта, а также увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Водителям, как отметили в МЧС, стоит соблюдать скоростной режим и в обязательном порядке включать противотуманные фары. Пешеходам следует быть внимательнее при переходе дорог.