МЧС предупредило о сильном тумане в Московской области
Общество, 06 сен, 23:33
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МЧС предупредило о сильном тумане в Московской области
В Москве и Московской области в ближайшие часы ожидается сильный туман. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
По данным ведомства, туман ожидается в ночь на четверг, 7 сентября. Он также сохранится утром в четверг. В связи с этим прогнозируется ухудшение видимости 200-500м.
В ведомстве напомнили, что при тумане не только снижается видимость, но и затрудняется движения транспорта, а также увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Водителям, как отметили в МЧС, стоит соблюдать скоростной режим и в обязательном порядке включать противотуманные фары. Пешеходам следует быть внимательнее при переходе дорог.