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МВД ответило на сообщения об идее ввести новые автомобильные номера
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МВД ответило на сообщения об идее ввести новые автомобильные номера
Общество, 22:23
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МВД ответило на сообщения об идее ввести новые автомобильные номера

Информация об изменении формата автомобильных номеров в России не соответствует действительности, заявили агентству «Интерфакс» в пресс-центре МВД.

В ведомстве отметили, что в настоящее время никаких изменений стандартов не обсуждается и не планируется.

О том, что правительство рассматривает возможность изменить формат автомобильных номеров в России, сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на осведомленный источник 6 сентября. По его словам, с них могут убрать коды регионов. «Скорее всего, будут вводиться номера, похожие на европейские: в них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS», — говорил он.

Собеседник издания отмечал, что необходимость такой реформы он объяснил ростом количества автомобилей в стране. Он указал, что изменения могут произойти не раньше выборов президента. Реформу, вероятно, начнут осенью 2018 года, полагал источник.

Кроме того, ГИБДД предложила внедрить в автомобильные номера электронные чипы, которые будут передавать данные об автомобиле, писало издание.

По словам источника газеты в Госдуме, «разговоры о необходимости такой реформы ведутся уже не первый год». Сроки возможной реформы он не назвал. При этом высокопоставленный источник в ГИБДД в разговоре с «Газетой.Ru» отмечал, что планов менять автомобильные номера «в ближайшее время» нет.

Представитель секретариата первого зампреда кабинета министров Игоря Шувалова заявил, что этот вопрос не обсуждался на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Он также не поднимался в экспертной группе при этой комиссии.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в разговоре с РБК выразил сомнения во внедрении чипов. «Не очень верю, что планируется ввести это в ближайшее время — это лишь одна из идей», — отмечал он.

Теги: Россия , МВД , Правительство , автомобильные номера
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