МЧС предупредило москвичей о шторме и сильном ветре

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра, сильном дожде и грозе, сообщается на сайте ведомства.

В ближайшие часы и до 22:00 мск в связи с прохождением атмосферного фронта «ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с», — сообщили в МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

В связи с непогодой может быть затруднено движение автомобилей, увеличение количества ДТП, промыв грунта, предупредили в ведомстве. Кроме того, возможно повреждение линий электропередач, рекламных конструкций и повал деревьев. Также из-за погодных условий жители могут получить травмы, говорится в сообщении.

В ночь на 7 сентября температура воздуха в столице составит 11-13 градусов, ожидается дождь, сообщается на сайте Росгидрометцентра. Днем в четверг воздух прогреется до 16-18 градусов. По прогнозам синоптиков, днем в столице также ожидается небольшой дождь и ветер.