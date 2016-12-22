Грызлов отметил снижение числа нарушений перемирия в Донбассе

В Донбассе летом 2017 года по сравнению с летом прошлого и позапрошлого годов сократилось число нарушений режима прекращения огня. Об этом РБК заявил полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Первые 12 дней «школьного перемирия» показали, что при наличии желания сторон можно реально снизить до минимума количество обстрелов и повысить уровень безопасности мирных граждан», — отметил Грызлов.

Ранее 6 сентября Грызлов заявил, что миротворцы смогут войти в Донбасс, после того как Украина внесет поправки в закон о его особом статусе. По его словам, соответствующие поправки должны быть согласованы в контактной группе.

Днем ранее, 5 сентября, Россия передала в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе 25 августа, в преддверии нового учебного года, и был назван «школьным перемирием».

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года неоднократно заявляла о достижении соглашений о перемирии. Так, 24 июня начало действовать «хлебное перемирие», которое должно было продлиться в течение периода сбора урожая — до конца августа, однако оно не было соблюдено.