Кремль ответил на сообщения о голосовании Путина на муниципальных выборах

Будет ли президент Владимир Путин голосовать на выборах муниципальных депутатов, пока неизвестно, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я пока не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он. Если президент примет решение проголосовать на выборах, то он это сделает, отметил Песков.
Он выразил недоумение в связи с вопросом журналистов, зачем Путину нужно идти на выборы. «Выборы есть выборы, участие каждого человека в определении судьбы своей страны — это право каждого человека, каждого гражданина», — подчеркнул представитель Кремля.
О том, что Владимир Путин примет участие в голосовании на муниципальных выборах, которые пройдут в воскресенье, 10 сентября, ранее сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Они пояснили, что власть таким образом хочет привлечь внимание избирателей к президентским выборам, которые состоятся в марте 2018 года.
В территориальной избирательной комиссии (ТИК) Гагаринского округа, где прописан Путин, сообщили, что о возможном участии в голосовании российского лидера их никто не предупреждал.
Еще один источник «Дождя», близкий к правительству, рассказал, что участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов также примет премьер-министр Дмитрий Медведев, который прописан в Раменках. Также голосовать собираются другие высокопоставленные чиновники, отмечал телеканал.