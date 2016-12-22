Сбербанк купит треть в построенном основателем группы ПИК бизнес-парке

Подконтрольная Сбербанку компания «СБК Премьер» получит 34% в бизнес-парке К2 общей площадью 85,2 тыс. кв. м, следует из материалов Федеральной антимонопольной службы России. На сайте ведомства опубликовано сообщение об одобрении ходатайства «дочки» «Сбербанк Инвестиций» о покупке доли в уставном капитале ООО «Аргус».

ООО «Аргус» принадлежит «К2 Бизнес-парк», построенный на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. Согласно базе СПАРК, компания контролируется кипрской Cincom Investments Limited. Участники рынка, опрошенные РБК, утверждают, что бизнес-центр принадлежит компании Marbleton Property Fund, созданной JER Partners и Alfa Capital Partners в 2007 году.

Для строительства бизнес-парка в октябре 2007 года было создано совместное предприятие с участием Marbleton Property Fund и Storm Properties бывшего акционера ГК «ПИК» Кирилла Писарева.

Генеральный директор Storm Properties Надежда Башбынар отказалась от комментариев, отметив, что еще в прошлом году компания завершила работу технического заказчика проекта К2. Представитель Marbleton Property Fund также отказался от комментариев.

Первоначально проект предполагал строительство бизнес-парка общей площадью 85,2 тыс. кв. м, из которых 74 тыс. кв. м арендопригодных. Однако построено было только два здания общей площадью около 40 тыс. кв. м (36 тыс. кв. м арендопригодных), отмечает управляющий партнер компании ILM Андрей Лукашев. «Здания практически полностью пустуют, а арендная ставка без НДС и дополнительных расходов здесь составляет 7–9 тыс. руб. за 1 кв. м в год», — говорит эксперт. «С учетом построенных 40 тыс. кв. м и недозагрузки, то объект может стоить 3–4 млрд руб.», — подсчитала директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова. Максимальная цена объекта — около 3,6 млрд руб., считает Лукашев. Таким образом, стоимость доли, которую получит Сбербанк, достигает 1,2–1,3 млрд руб.