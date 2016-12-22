Индийскую журналистку застрелили на пороге дома
Общество, 17:32
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Индийскую журналистку застрелили на пороге дома
Индийскую журналистку Гаури Ланкеш застрелили на пороге ее дома в городе Бангалоре в штате Карнатака. Об этом сообщает Би-би-си.
Преступление было совершено вечером во вторник, 5 августа. Неизвестный на мотоцикле несколько раз выстрелил в 55-летнюю журналистку. По факту произошедшего полиция начала расследование.
Ланкеш работала в еженедельной газете The Times of India и была известна как последовательный критик индийских националистов. В 2016 году в отношении журналистки выдвинули обвинение в клевете за публикацию статьи о лидерах Индийской народной партии штата Карнатака. Ее приговорили к шести месяцам заключения и отпустили под залог.