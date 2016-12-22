Паралимпиец заявил о готовности выступить на Играх под нейтральным флагом

Паралимпийский чемпион Сочи-2014 по биатлону Азат Карачурин рассказал РБК о готовности выступить на Играх-2018 под нейтральным флагом. Он отметил, что сделает это, если тренер скажет, что «надо».
«Будем решать вместе с главным тренером», — заключил он.
Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Шилов заявил РБК, что считает положительным знаком разрешение российским спортсменам выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. По его словам, появляется шанс для спортсменов, которые «готовились, тренировались и настраивались» участвовать в играх. Главное, что появилась возможность и мы [российские спортсмены] можем заявить о себе, пояснил Шилов.
В августе 2016 года из-за сообщений о применении допинга Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство ПКР в организации. В ноябре в МПК назвали условия восстановления членства России в комитете, среди которых были выплата в €250 тыс. за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости допинг-контроля. 6 сентября 2017 года МПК отказал российскому комитету в восстановлении членства. Из этого следовало, что российские паралимпийцы не будут участвовать в Играх-2018, которые пройдут Пхенчхане в Южной Корее.
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что ПКР выполняет все предъявленные МКР требования. По его словам, большинство паралимпийских международных федераций допустили спортсменов из России до соревнований.