В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон

В Забайкальском крае с рельсов сошли несколько платформ, перевозивших военную технику, сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа.

Инцидент произошел на перегоне одной из железнодорожных станций. «Техника перевозилась без личного состава. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

По информации источника «РИА Новости» в силовых структурах региона, произошел сход с рельсов 11 платформ и трех пассажирских вагонов с последующим опрокидыванием десяти платформ с военной техникой. Собеседник агентства отметил, что в составе не было взрывоопасных грузов. Задержек в движении пассажирских поездов не ожидается, добавил он.

На сайте компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщается, что с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на станции Чита-2 в Забайкальском крае в 13:23 мск, уточняется в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, нет угрозы экологической безопасности. «Габарит соседнего пути не нарушен. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — отметили в РЖД.

Для ликвидации последствий схода вагонов задействовали восстановительный поезд со станции Чита-1, а для координации работ создали оперативный штаб. Причина схода устанавливается, говорится в сообщении.