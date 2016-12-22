Российские мусульмане начали сбор средств для жителей Мьянмы

Благотворительный мусульманский фонд «Закят» начал сбор денег и гуманитарной помощи для жителей Мьянмы, исповедующих ислам. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы не можем остановить зло, творящееся в Мьянме, действуя в одиночку, но вместе мы сможем оказать поддержку и протянуть руку помощи несчастным. Благодаря общим усилиям мы обеспечим беженцев необходимыми лекарствами, едой, одеждой», — отмечается в сообщении фонда.

Всего планируется собрать 6 млн руб. По состоянию на 15:15 мск 6 сентября в помощь мусульманам Мьянмы перечислено более 550 тыс. руб. Сбор средств планируется проводить до 5 октября 2017 года.

Ранее в сентябре в поддержку мусульман Мьянмы в России прошла серия митингов. На несанкционированную акцию в Москве вышли 800 человек. Аналогичное мероприятие в Грозном, по данным полиции, посетили более миллиона человек.

Столкновения между правительственными силами и мусульманами народности рохинджа, компактно проживающими в штате Ракхайн, идут с прошлого века. Обострение конфликта произошло 25 августа, после того как мусульмане из двжиения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 пунктов полиции. В результате столкновений погибли более 400 человек.