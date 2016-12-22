ООН заявила о нарушении гуманитарного права коалицией США в Ракке

Международная коалиция, которую возглавляет США, нарушала международное гуманитарное право во время освобождения сирийской провинции Ракка. Речь идет о нарушениях, совершенных с марта по июль 2017 года. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.​

В документе комиссия выразила озабоченность тем, что авиаудары коалиции негативно сказываются на жизни мирных граждан. За указанный период 190 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища, а судьба 20 тыс. человек остается под вопросом, так как они остаются заблокированными в Ракке.

Правозащитники считают, что силы США не приняли необходимых мер, чтобы защитить мирное население и объекты гражданской инфраструктуры при нападении на мечеть в Аль-Джинахе (Алеппо), нарушив этим международное гуманитарное право.

Командование международной коалиции 1 сентября сообщило, что за август в Сирии и Ираке в результате действий союзников во главе с США погиб 61 мирный житель. С 2014 года общее число признанных жертв среди мирного населения, включая эти данные, составило 685 человек.

В настоящее время в Ракке продолжаются столкновения между отрядами Сирийских демократических сил (SDF, ведущую роль в них играют курды) и боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

Освобождение Ракки от исламистов станет пятой и последней частью операции «Гнев Евфрата», которую демократические силы Сирии ведут при поддержке западной коалиции с 6 ноября прошлого года.​



До апреля 2017 года в Ракке находились руководящие органы террористов. Весной руководство ИГ перебралось в сирийский город Дейр-эз-Зор.