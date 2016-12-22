Совладелец «Калашникова» отдаст экс-партнеру свою долю в ИД Родионова

Совладелец оружейного концерна «Калашников» Андрей Бокарев начал переговоры о передаче своей доли в ООО «Издательский дом Родионова» (ИДР) своему бывшему деловому партнеру Сергею Родионову. «Нет еще (передача издательского бизнеса не завершена), в процессе. Мы о деталях пока не договорились. Думаю, что не в этом году», — заявил Бокарев РБК.

По словам бизнесмена, других претендентов на пакет кроме Родионова нет.

ИД Родионова выпускает журналы «Профиль», «Компания» и «Крестьянка».

По данным СПАРК, издательством владеют ООО «Товалия» и ОАО «Можайский полиграфический комбинат» (МПК). Совладельцами первого юридического лица указаны Ирина Чиликина, Марина Жуганова, Зульфия Тетруашвили.

У МПК пять совладельцев: управляющая компания РИО (25,3%), «ИДР-Медиа» (17,9%), ООО «Частные инвестиции» (10,5%), ООО «НФК» (10,5%) и ООО «Золотое сечение» (9,9%). Доли в этих юрлицах контролируют Родионов Сергей Сергеевич, Родионов Сергей Петрович и Родионова Юлия Михайловна. Андрей Бокарев и его деловой партнер Искандер Махмудов среди владельцев ИД не числятся. В 2006 году они объявляли о намерении продать свои пакеты Сергею Родионову. Несколько лет назад РБК сообщал, что 50% издательского дома принадлежат Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Их долги не были указаны.