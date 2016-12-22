В Гидрометцентре сообщили о возвращении «летнего тепла» в Москву

В выходные в столицу вернется «летнее тепло». Об этом РБК сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В субботу [9 сентября] около плюс 17 градусов, в воскресенье [10 сентября] около плюс 20 градусов. А в понедельник [11 сентября] и во вторник [12 сентября] — выше плюс 20 градусов», — пояснил Вильфанд. По его словам, вероятны небольшие осадки.

Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк также сообщила РБК, что тепло вернется в столицу к выходным. «Сегодня [6 сентября] последний день настолько холодной погоды, а уже завтра в небе над Москвой начнут пробиваться солнечные лучи. Вероятность дождей сохранится, но их уже не будет так много», — заявила Волосюк. По ее словам, воздух в дневные часы 7 сентября в столице прогреется до плюс 15–17 градусов. По данным «Фобос», в Московском регионе ожидается плюс 13–18 градусов.

Волосюк отметила, что до конца текущей недели сохранится вероятность образования туманов. «Туманы уже вплотную подступают к границе Московской области», — заявила она. По ее словам, начиная с субботы, 9 сентября, «погода пойдет на улучшение». «Вероятность осадков существенно снизится, солнца станет больше. Можно рассчитывать на повышение дневной температуры до плюс 17–19 градусов», — отметила Волосюк. Она добавила, что в воскресенье, 10 сентября, воздух прогреется до плюс 20–22 градусов. По ее мнению, тепло в столице сохранится и в начале следующей недели.