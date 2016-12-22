Дилму Русефф обвинили в выводе денег из Petrobras

Двух бывших президентов Бразилии — Луиса Инасиу Лулу да Силву и его преемницу Дилму Русефф обвинили в коррупции. Обвинение им предъявил генпрокурор страны Родригу Жанот. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Гособвинитель считает, что бывшие лидеры Бразилии организовали структуру для вывода денег из государственной нефтегазовой компании Petrobras и Бразильского национального банка развития (BNDES) и других госучреждений.

В мошеннической схеме, считает обвинение, также участвовали члены бразильской правящей Партии трудящихся: бывшие министры Антониу Палоччи Филью, Гиду Мантега, Эдинью Силва и Паулу Бернарду, сенатор Глейзи Хоффманн и бывший заведующий финансами этой партии Жоау Вачари Нету. Группировкой напрямую руководил Лула да Силва.

По данным генпрокурора, в период с 2002 года по 2016 год при отмывании денег Партия трудящихся могла получить около $480 млн.

Часть вырученных средств бывшие президенты использовали для подкупа влиятельных политиков, поддержку и голоса которых Русефф и Лула хотели получить. Другая часть денег ушла на незаконное финансирование президентских кампаний.

Ранее генпрокурор направил запрос о предъявлении обвинений экс-президентам в Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии.

Согласно бразильскому законодательству, виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

В июле текущего года Лулу да Силву, который возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах, приговорили к 9,5 годам лишения свободы по делу о коррупции и отмывании госсредств. Сменившую его на президентском посту Русефф сенат отправил в отставку ​в августе 2016 года из-за обвинений в махинациях с бюджетом страны и причастности к коррупционным схемам с госкорпорацией Petrobras.