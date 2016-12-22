ВКС России уничтожили за две недели более 1,2 тыс. боевиков в Сирии

Сирийские правительственные войска (САР) при участии самолетов ВКС уничтожили за две недели более 1,2 тыс. боевиков в Сирии. Об этом говорится в заявлении начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерала-полковника Сергея Рудского, поступившем в РБК.

По словам Рудского, всего за полмесяца САР очистили 4800 кв. м от террористов, боевики выбиты из 509 населенных пунктов. «Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зора, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы», — добавил генерал-майор.

По данным Минобороны, в районе Дейр-эз-Зора действовали боевики-выходцы из стран СНГ, в том числе из России.

Накануне, 5 сентября, был проведен массированный ракетный авиационный удар по объектам боевиков. Цель была поражена крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» из восточной части Средиземного моря, отметил Рудской. Также в результате удара российских ВКС уничтожены завод по ремонту бронетехники, склад вооружения и боеприпасов, командный пункт, узел связи и крупная база боевиков.

За наступающими отрядами сирийской армии в Дейр-эз-Зоре вошла колонна с гуманитарной помощью. 6 сентября в город дополнительно направились колонны с продовольствием, лекарствами и питьевой водой. Кроме того, был освобожден город Акербат.

«Акербат сегодня представляет собой практически два города: один на поверхности, другой — подземный. Игиловцы в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов», — пояснил генерал-майор.

В начале сентября Минобороны заявило, что самолеты ВКС и САР ВКС продолжили «успешное наступление» в направлении населенного пункта Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города.