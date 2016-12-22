Структура Сбербанка купит у А1 «Карнавал» в Подмосковье

УК «Сбербанк Управление активами» купит торговый центр «Карнавал» в Чехове, сообщил РКБ представитель управляющей компании. В рамках сделки структура Сбербанка создала закрытый паевой инвестиционный фонд «Арендный бизнес 2». Сумма его чистых активов по состоянию на 31 августа 2017 года превысила 3,7 млрд руб.

«Часть средств пайщиков фонда будет направлена на приобретение торгово-развлекательного центра «Карнавал» в городе Чехове, — сообщил представитель «Сбербанк Управление активами». — Сделку по приобретению ТРЦ планируется закрыть в запланированные сроки». При этом в компании не уточнили, когда именно будет куплен объект.

Сегодня рыночная стоимость торгового центра площадью 32,8 тыс. кв. м — около 2,3–2,4 млрд руб., считает партнер Colliers International Станислав Бибик. Его продавцом выступает инвестиционная компания А1, входящая в «Альфа-групп». Объект вошел в портфель, полученный инвесткомпанией от группы RB Invest, управляющей активами банкира Алексей Курочкина, в счет уплаты долга. Помимо «Карнавала» структуре Альфа-банка достался также ТЦ «Метромаркет» (5,7 тыс. кв. м) и 50 тыс. кв. м в логистическом комплексе ПНК-Чехов.

Представитель «Сбербанк Управление активами» добавил, что на средства пайщиков ЗПИФН «Арендный бизнес 2» планируется также «купить другие успешно функционирующие объекты коммерческой недвижимости, обеспечивающие стабильный поток рентных платежей и целевую доходность».