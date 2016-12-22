Минтруд подготовил наработки по стимулированию рождения первого ребенка

Минтруд подготовил «наработки» по мерам стимулирования рождаемости первого ребенка. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает корреспондент РБК.



«Наработки всегда есть. Мы думаем», — сказал Топилин, не уточнив детали.

Кроме того, Топилин сообщил, что правительство рассмотрит продление программы маткапитала в новом бюджетном цикле, однако сама инициатива продления маткапитала пока не согласована на уровне правительства.

«Сейчас идет бюджетный процесс. А для бюджета это нейтральный вопрос, так как все деньги уже предусмотрены. Если бы речь шла о бюджете 2019 года, тогда это было бы важно», — пояснил Топилин.

Ранее президент Владимир Путин призвал власти «не жадничать» в мерах по стимулированию рождаемости. Кроме того, российский лидер предложил правительству подумать над мерами помощи молодым матерям первенцев, которым необходима материальная поддержка. В конце июня Путин также констатировал «катастрофическое» снижение рождаемости в России в начале 2017 года и предложил правительству поработать над принятием соответствующих мер.