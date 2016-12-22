В Госдуме выступили против запрета ламп накаливания мощнее 50 Вт

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил РБК, что «нельзя решать вопрос (о лампах накаливания мощнее 50 Вт) законодательным запретом».

«Если и есть целесообразность в переходе от существующих ламп накаливания, мощность которых превышает 50 Вт, к энергосберегающим, то это должно проходить в рыночных условиях», — сообщил Селезнев.

По его словам, россиянам необходимо дать право выбора, а не навязывать приобретение энергосберегающих ламп. «Обычная лампа накаливания стоит до 50 руб., энергосберегающая — от 200 руб. и выше. Не каждый человек сможет себе позволить переход на использование энергосберегающих ламп», — добавил он. Селезнев отметил, что ему «ничего не известно о проработке данной инициативы комитетом (Госдумы) по энергетике».

Ранее 6 сентября замминистра энергетики Антон Инюцын заявил, что Минэнерго занимается разработкой предложения о запрете ламп накаливания мощнее 50 Вт. Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме.

Инюцин добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет. «Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы (энергосберегающими лампами)», — заявил замминистра энергетики.

Он подчеркнул, что в случае запрета ламп накаливания мощнее 50 Вт в России также должны быть снижены цены на энергосберегающие лампы. Инюцин также напомнил, что в России с 1 января 2011 года запретили использовать лампы накаливания мощнее 100 Вт.