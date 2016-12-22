Минтруд не согласовал выплаты бонусов для гендиректора «Почты России»

Министерство труда пока не согласовало схему расчета бонусных выплат генеральному директору «Почты России». «Пока не согласовано. Мы еще не получили материалы (из Минкомсвязи)», — заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минтруда Максим Топилин.

Нынешний гендиректор «Почты России» Николай Подгузов вступил в должность в начале июля. Ранее он занимал пост замминистра экономического развития.

Предыдущий глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул компанию 1 июля. В ноябре 2016 года Генпрокуратура требовала завести на Страшнова уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями. Следствие считает, что гендиректор «Почты России» в 2014 году назначил себе премию в 95 млн руб. вместо 3,2 млн руб.

​По данным «Почты России», компания перестала получать госфинансирование с 2015 года. В 2016 году выручка компании составила 165 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. За последние три года компания выплатила государству в качестве дивидендов 913 млн руб.