В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в поджоге кинотеатра

Районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге кинотеатра «Космос», сообщает ТАСС.

«Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 3 ноября. Мужчина взят под стражу, сейчас он имеет статус обвиняемого», — сказано в сообщении.

Инцидент с поджогом кинотеатра произошел утром 4 сентября. Микроавтобус «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе ККТ «Космос» и загорелся. По данным очевидцев, после столкновения из машины выбежали два человека, один из них бросил в здание «коктейль Молотова».

В фойе кинотеатра начался пожар, который спасатели потушили через полчаса. Из здания пожарные эвакуировали пять человек, в результате происшествия никто не пострадал. По словам мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, нападение на кинотеатр связано с кампанией против фильма «Матильда». Ройзман назвал случившееся терактом. В беседе с РБК он отметил, что водитель, устроивший поджог, был «православным футбольным фанатом».



«Состоял на учете [у психиатра]. На него подействовала общая атмосфера, общее разжигание и нагнетание (связанное с фильмом «Матильда». — РБК). То, о чем нам имеет смысл задуматься. Сначала Учителя закидали (нападение на студию режиссера «Матильды» Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. — РБК), сейчас «Космос», — рассказал градоначальник.