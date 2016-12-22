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«Ведомости» узнали о соглашении Сбербанка с Егором Кридом
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«Ведомости» узнали о соглашении Сбербанка с Егором Кридом
Бизнес, 09:29
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«Ведомости» узнали о соглашении Сбербанка с Егором Кридом

Сбербанк заключил соглашение с музыкальным лейблом Black Star, в рамках которого певец Егор Крид станет лицом рекламной кампании по продвижению дебетовой карты Сбербанка «Молодежная карта MasterCard». Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель банка.

Для рекламной кампании Егор Крид записал трек «Это мое», его премьера пройдет 6 сентября. Также до 16 октября Крид снимет клип для этого сингла. В него могут попасть те, кто опубликует в социальных сетях фото с хэштегом «Это мое».

По словам представителя банка, Сбербанк в течение полутора лет использует звезд для продвижения молодежных сервисов. Он отметил, что реклама Сбербанка лучше воспринимается молодежью от тех, кто им «ближе по духу».

Ранее Сбербанк использовал в своих рекламных кампаниях видеоблогеров. «[Были] точечные интеграции в ролики Саши Спилберг, Паши Микуса, Маши Вэй, потом мы уже вместе с видеоблогерами снимали полноценные ролики», — сообщил представитель Сбербанка. Он подчеркнул, что проекты с видеоблогерами оказались высокоэффективными.

По данным отчетности, банк потратил на рекламу и маркетинг 2,4 млрд руб. в первом полугодии текущего года. В 2016 году расходы Сбербанка на эти цели составили 2,8 млрд руб. По данным представителя банка, Сбербанк обслуживает более 8,9 млн клиентов до 25 лет, которые имеют на руках 6,7 млн активных дебетовых карт.

Егор Крид находится на седьмом месте в рейтинге «50 звезд шоу-бизнеса и спорта 2017» по версии журнала Forbes. Его доход в текущем году, по данным Forbes, оценивается в $4 млн.
Теги: Сбербанк , рекламная кампания , маркетинг , Егор Крид
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