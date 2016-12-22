Глава Минстроя исключил влияние санации «ФК Открытие» на девелоперов

Санация «ФК Открытие» не отразится на девелоперском рынке Москвы, заявил министр строительства Михаил Мень в беседе с РБК. «По другим примерам мы видим, что санация банков не влияет на развитие девелоперских проектов. Любой санатор понимает, что через девелопмент, через земельный банк, который есть у предприятия, можно решить проблему организации», — заявил Мень.

Ранее эксперты агентства АКРА указывали на высокую концентрацию активов «ФК Открытие» в девелопменте. «В частности, кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала первого уровня по МСФО», — сообщали эксперты.

Банк России 29 августа объявил о санации «ФК Открытие». ЦБ применил такую меру к банку, в том числе, из-за его стратегии при санации банка «Траст», а также из-за покупки компании «Росгосстрах». По данным аналитиков, потенциальные потери инвесторов могут составить 111,2 млрд руб. В Банке России заявили, что на санацию потратят 250–400 млрд руб.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что сроки санации «ФК Открытие» займут шесть-восемь месяцев вместо 10–15 лет по старой схеме. По новой схеме санацию проведет Фонд консолидации банковского сектора, на 100% принадлежащий ЦБ. В «ФК Открытие» будет введена временная администрация. Также 75% акций временно перейдет ЦБ, а акционеров лишат даже ограниченных полномочий.