МЧС предупредило жителей Подмосковья о надвигающемся ливне с грозой

МЧС России сообщило об ухудшении погоды в Подмосковье 6 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В сообщении отмечается, что из-за прохождения фронта окклюзии в ближайший 1-3 часа 6 сентября в Подмосковной области местами пройдет сильный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Днем также ожидаются дожди и грозы с усилением ветра.

В МЧС рекомендовали жителям Московской области не прятаться от непогоды под деревьями и рекламными конструкциями и не парковать автомобили возле них. Водителей также призвали соблюдать осторожность на дорогах, так как сильный дождь может размыть их.

29 мая, ураган обрушился на Москву и Подмосковье. Порывы ветра достигали 22 м/с. Жертвами урагана стали 18 человек, включая 11 жителей столицы. Еще 170 человек получили ранения. Ураган повалил 1,7 тыс. деревьев, повредил кровли около 300 домой и около 2 тыс. автомобилей. Компания «Росгосстрах» оценила ущерб, нанесенный стихийным бедствием в Москве, в 25 млн руб.