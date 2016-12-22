Hilton и Park Inn обсудили выход на рынок Сахалина

На Сахалине могут открыть отели Рark Inn и Hilton. О переговорах по выводу на региональный рынок этих гостиничных брендов РБК рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Белик.



«Идут переговоры о выходе на региональный рынок сети Park Inn. В данном случае речь идет о строительстве нового объекта. Кроме того, один из действующих гостиничных операторов ведет консультации о получении франшизы Hilton», — рассказал Белик.

Номерной фонд Сахалина позволяет принимать туристов, что обусловлено наличием в отелях региона более 4600 номеров.

По словам Белика, туристический кластер в регионе развивается в том числе за счет субсидирования внутрирегиональных перелетов в объеме 50% стоимости авиабилета. По состоянию на начало сентября 2017 года скидками воспользовались более 500 путешественников, сообщил министр. «Наша цель — увеличить их число до 1500, а в последующие годы добиться дальнейшего роста», — заключил он.

В середине июля власти Сахалина сообщили, что субсидирование внутренних перелетов позволило снизить цены на перелет на Курильские острова для клиентов региональных турагентств с 30–33 тыс. до 15–16 тыс. руб. При этом специальные тарифы были введены для туристов, направляющихся на острова Итуруп и Кунашир, российский суверенитет над которыми оспаривает Япония.