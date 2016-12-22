Скворцова заявила о высокой алкоголизации населения Дальнего Востока

На Дальнем Востоке проблема алкоголизации населения стоит в два раза острее, чем в среднем по России. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках Восточно-экономического форума.

«Если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов — в целом по стране заболеваемость составляет 60 человек на 100 тыс. Средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120. А в Чукотке — 330 случаев на 100 тыс.», — заявила она.



70% мужчин до 35 лет умирает на Дальнем Востоке из-за причин, связанных с пьянством, также уточнила министр.

По данным проведенного в августе опроса ВЦИОМа, почти половина россиян заявила, что стала пить меньше за последний год. В то же время, 59% россиян заявили, что выпивают «время от времени». В употреблении алкоголя каждый день признался 1% опрошенных.