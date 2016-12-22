В Совфеде назвали переименование АТО на Украине «игрой слов»

Переименование Киевом «АТО» (антитеррористической операции) в Донбассе — не более чем «игра слов», заявил председатель комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич. Об этом сообщает ТАСС.

«Как ни назови действия Киева в Донбассе — «антитеррористической операцией» или «операцией по обороне Украины», — их суть остается прежней. Это война с собственным народом», — заявил журналистам сенатор.

Описывая политику Украины по вопросу Донбасса, он сравнил Киев с «жуликоватым продавцом». «Все это очень напоминает манипуляции жуликоватого продавца с залежалым товаром. Срок годности его давно прошел, но очень хочется продать», — пояснил он.

О решении сменить термин «АТО» стало известно после выступления министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака на украинском радио. По словам министра, на замену формулировки «антитеррористическая операция» может прийти «операция по обороне Украины».