Меркель забросали помидорами после предвыборной речи

Неизвестные в немецком Гейдельберге бросили несколько помидоров в сторону сцены, на которой выступала канцлер Германии Ангела Меркель в рамках предвыборной компании. Об этом сообщает Spiegel.

Как сообщает издание, полиция подтвердила, что в сторону сцены неизвестные кинули два помидора. До левого бедра канцлера долетела пара капель, немного капель попало и на стоящую рядом с Меркель ведущую мероприятия.

Инцидент произошел уже после того, как Меркель закончила свою речь. Канцлер отреагировала на произошедшее «спокойно» и передала ведущей свой носовой платок. Виновники происшествия пока неизвестны.

Меркель является лидером политической партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Выборы в парламент Германии — бундестаг — состоятся 24 сентября.