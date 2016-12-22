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Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»
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Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»
Политика, 20:52
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Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»
Наталья Поклонская выступила с новыми обвинениями в адрес создателей картины «Матильда». Теперь депутат уверяет, что у фильма сомнительные схемы финансирования с признаками коррупционных нарушений
Наталья Поклонская (Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что получила в распоряжение документы о сомнительных схемах финансирования фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом Поклонская написала на своей странице в Facebook.

Депутат уверяет, что эти «сомнительные схемы финансирования» имеют «признаки коррупционных нарушений». «Среди них [документов] контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства. Выделяли конкретно под фильм «Матильда», — пишет Поклонская.

Она пообещала, что передаст полученные документы в правоохранительные органы. «Сразу скажу, что никакого отношения к свободе самовыражения в творчестве и организации террористического сообщества данный факт не имеет», — добавила она.

Депутат также сообщила, что ранее обращалась с запросом в Счетную палату. «Там получила ответ, что по смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. руб. Источником были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 млн руб. Конкретная сумма после всех расчетов будет известна 30 сентября», — сообщила она.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея

Поклонская уже несколько месяцев последовательно выступает против фильма «Матильда», премьера которого должна состояться в октябре. В фильме рассказывается история романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской. Депутат выступает против показа этой картины, неоднократно обращалась с запросами о проверке данного фильма, считая, что он оскорбляет чувства верующих.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: кино , Наталья Поклонская , «Матильда» , Алексей Учитель
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