В Кремль направили прошение о помиловании экс-сенатора Изместьева

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева направила в администрацию президента Владимира Путина прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за организацию заказных убийств. Об этом Алексеева рассказала «РИА Новости».

«Я посмотрела сегодня, они [адвокаты] подготовили все документы, хороший очень пакет. И я передала его в администрацию президента, чтобы прямым путем дошло к президенту», — сообщила Алексеева. Она добавила, что 11 сентября адвокаты подадут прошение для рассмотрения региональной комиссией по помилованиям.

О том, что бывший сенатор написал прошение о помиловании, стало известно 17 августа. Как сообщала Алексеева, 22 августа одна должна была встретиться в Москве с адвокатами Изместьева и ознакомиться с текстом помилования.

Ранее о том, что Изместьев передал сотрудникам ФСИН прошение о помиловании, писал The Bell со ссылкой на два осведомленных источника. При этом в июле правозащитница рассказала, что попросила Владимира Путина, пришедшего поздравить ее с юбилеем, освободить Изместьева. Она сообщила, что президент обещал выполнить ее просьбу.

Игорь Изместьев, с 2001 года по 2006 год занимавший пост сенатора от Башкирии, в 2007 году был задержан по обвинению в организации заказных убийств, а также в руководстве преступной группировкой. В том числе Изместьева обвиняли в покушении на Урала Рахимова — сына экс-президента Башкирии, в организации убийства бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского. В 2010 году суд приговорил Изместьева к пожизненному заключению.