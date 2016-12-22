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Фонд АФК «Система» инвестировал с партнерами $10,5 млн в индийский проект
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Фонд АФК «Система» инвестировал с партнерами $10,5 млн в индийский проект
Технологии и медиа, 08:01
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Фонд АФК «Система» инвестировал с партнерами $10,5 млн в индийский проект

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Asia Fund совместно с партнерами инвестировал $10,51 млн в акционерный капитал компании Lendingkart Technologies, рассказал РБК представитель фонда.

Lendingkart — это индийский финтех-стартап, который ставит своей целью упрощение привлечения капитала для предпринимателей, говорится на его сайте. Он разработал технологические инструменты, которые облегчают для кредиторов оценку кредитоспособности заемщиков с помощью анализа «больших данных». Компания построила основанный на машинном самообучении кредитный механизм, который анализирует 4 тыс. параметров для оценки кредитоспособности компаний малого бизнеса. Потенциальные клиенты подают онлайн запрос на предоставление кредита, предъявляя минимальный пакет документов. При положительном решении средства выделяются в течение трех дней.

Lendingkart имеет офисы в Ахмадабаде, Бангалоре и Мумбаи, но оказывает услуги по всей Индии. По словам представителя Sistema Asia Fund, к настоящему времени за кредитом к стартапу обратились более чем 300 тыс. средних и малых предприятий из 720 городов Индии, более 10 тыс. предприятий получили средства.

По данным Crunchbase, Lendingkart до этой сделки привлек $42 млн в двух раундах от семи инвесторов. Как пояснил представитель фонда «Системы», их партнерами по новому раунду финансирования выступили пять компаний, которые ранее уже вкладывали в этот стартап. Речь идет о Bertelsmann India Investment (зарегистрирована в Нидерландах), Mayfield India (США), Saama Capital (Индия), India Quotient (Индия) и Darrin Capital Management (не известно).

Привлеченные в ходе нового раунда средства, Lendingkart планирует направить на дальнейшее развитие технологии бесконтактной оценки заемщика и выдачи кредитов, рассказал представитель Sistema Asia Fund. Кроме того, это должно помочь компании увеличить кредитный портфель и продолжить экспансию в те регионы Индии, где наблюдаются сложности с доступом к капиталу.

Sistema Asia Fund был создан в Сингапуре для инвестирования в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии, работающие в сегментах b2c и b2b, находящиеся на ранних стадиях развития и имеющие высокопрофессиональную команду, потенциал глобализации и стабильные источники дохода. Размер фонда составляет $50 млн. До этой сделки Sistema Asia Fund инвестировала в пять компаний: разработчика маркетинговой платформы для ресторанов Mobikon, интернет-магазин мясом и рыбой Licious, занимающуюся управлением и защитой цифровых прав Seclore, разработчика технологий подарочный карт и предоплаты товаров и услуг Qwikcilver Solutions, мобильную платформу, посвященную женской моде Wooplr. Вместе с партнерами фонд инвестировал в перечисленные компании в сумме $47 млн, по данным Crunchbase. Какой объем пришелся непосредственно на Sistema Asia Fund, представитель фонда не уточнил.

Получить комментарий Lendingkart на момент публикации не удалось.

Теги: АФК «Система» , Индия , финтех , венчурные инвестиции
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