Глава «Системы» назвал слова Путина о мировой «руководством к действию»

Глава АФК «Система» Михаил Шамолин прокомментировал заявление президента Владимира Путина, который во вторник утром сказал, что рассчитывает, что АФК «Система» и «Роснефть» заключат мировое соглашение по спору на 170 млрд руб. ​«Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию», — передал РБК Шамолин через пресс-службу.

«Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный знак, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски», — добавил глава «Системы». Он отказался комментировать условия возможного мирового соглашения.

На пресс-конференции в Китае Путин рассказал, что встречался с основным владельцем «Системы» Владимиром Евтушенковым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и выслушал позиции каждого из них. «Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — сказал президент, отметив, что не может на 100% сказать, как ситуация будет развиваться дальше, так как «никаких прямых указаний не давал». По мнению президента, мировая «была бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом».

Но пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что никаких предложений по условиям заключения мирового соглашения со стороны «Системы» никогда не поступало. «С их стороны пока только демагогия и издевательство над судебной системой», — отметил Леонтьев, подчеркнув, что это его личное мнение.