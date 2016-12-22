Певец Робби Уильямс отменил концерты в России

Робби Уильямс (Фото: JM Enternational / Barcroft Media / ТАСС)

Организаторы концертов британского исполнителя Робби Уильямса в России сообщили об отмене запланированных мероприятий. Об этом в Facebook сообщил Эдуард Ратников, президент концертного агентства TCI.

«Робби только что отменил все концерты в России из-за болезни», — написал он.

В билетной компании Robbiewilliams.me, которая рекламирует в России тур Робби Уильямса, сообщили РБК, что не знают об отмене концертов артиста.

«Мы никакой информацией об отмене не обладаем», — сообщили РБК.

Концерты в Москве (10 сентября) и в Санкт-Петербурге (7 сентября) должны были состояться в рамках тура The Heavy Entertainment Show. Концерты тура также пройдут в Новой Зеландии и Австралии.

Робби Уильямс выпустил 12 студийных альбомов, а также получил самое большое число премий BRIT Awards за всю ее историю. Он входит в Британский Зал музыкальной славы. За день на его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов. За это артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.