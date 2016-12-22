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НАК сообщил о ликвидации в Дагестане «одиозного» главаря бандгруппы
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НАК сообщил о ликвидации в Дагестане «одиозного» главаря бандгруппы
Общество, 17:48
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НАК сообщил о ликвидации в Дагестане «одиозного» главаря бандгруппы
В Дагестане убит мужчина, который был причастен к преступлениям террористического характера. В перестрелке «получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо», заявили в НАКе, также ранен полицейский
Фото: НАК РФ / NewsTeam / ТАСС

В Дагестане в результате контртеррористической операции сотрудники спецслужб нейтрализовали «одиозного» главаря бандгруппы. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАКа, преступник был причастен к преступлениям террористической направленности на территории Северо-Кавказского региона. В частности, по данным силовиков, он руководил «осуществлением преступных акций в северных районах Дагестана». В НАКе приводят фамилию ликвидированного — Моцаев. Также он был причастен к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов и вымогал деньги у бизнесменов.

Он отказался сдаться властям и открыл стрельбу. Во время стрельбы пострадал полицейский, также «получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо», говорится в сообщении.

Как подчеркнули в НАКе, мужчина был «обезврежен» ответным огнем.

Ранее НАК сообщал о ликвидации в Дагестане главаря «хунзахской банды» в рамках контртеррористической операции, продолжавшейся двое суток. В ночь на 14 августа в селе Орота произошла перестрелка между силовиками и боевиками, укрывшимися в жилом доме. В результате главарь банды был ликвидирован.

Авторы: Мария Кокорева, Андрей Гатинский.
Теги: боевики , Дагестан , НАК
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