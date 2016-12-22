Росстандарт отзовет в России 7670 машин Volkswagen Multivan

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отзовет в России 7670 минивэнов — Volkswagen Multivan поколений T5 и T6. Отзыву подлежат машины, которые продали на российском рынке с 2014 года по 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Причина отзыва — возможное касание собственной ветви поликлинового ремня (с противоположным направлением хода) между натяжителем этого ремня и направляющим роликом.

Дефект может привести к преждевременному износу и даже к обрыву ремня.

На указанных автомобилях заменят поликлиновый ремень и его натяжитель. Для владельцев указанных категорий машин ремонт проведут бесплатно.

В середине августа Росстандарт заявил об отзыве в России 1927 автомашин Skoda Octavia, проданных с 2004 года по 2013 год. Также сообщалось об отзыве 1536 автомобилей Skoda Yeti и Rapid, которые реализовали в 2017 году.

Официальным дилером Volkswagen и Skoda в России является ООО «Фольксваген групп русс».