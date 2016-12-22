Сотрудники ФСБ нашли тайники с икрой на 25 млн руб.

Управление ФСБ по восточному арктическому району вместе с сотрудниками Росрыболовства обнаружили 8,5 т незаконно добытой икры рыб лососевых пород. Икра находилась в двух тайниках. Находка оценивается в 25 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В подземных бункерах были найдены «413 кубоконтейнеров с икрой».

В ведомстве не уточнили, в каком регионе были обнаружены тайники. В сообщении ФСБ отмечается, что в первой половине 2017 года пограничники в Дальневосточном регионе изъяли более 577 т незаконно добытых водных биоресурсов.

В конце августа в поселке Оссора сотрудники ФСБ обнаружили склад с нелегально добытыми 5 т красной икры. Продукция хранилась в 200 контейнерах по 25 кг и 37 контейнерах по 12 кг. Ущерб водным биологическим ресурсам предварительно оценили в 18 млн руб.